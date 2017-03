De basketballers van Aris moesten zaterdagavond in en tegen Leiden spelen. Na het eerste kwart was de thuisploeg net wat sterker, 16-14. Na het tweede kwart werd de achterstand van de Leeuwarders groter, 36-27. Op driekwart was het verschil opgelopen tot 62-48. Uiteindelijk verloor Aris met 82-68.

Vorige week liep Aris ook al tegen een nederlaag op, toen was Zwolle te sterk.