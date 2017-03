Friese JeugdAdviesRaad moet jeugd bij politiek betrekken

Naast het CDA waren VVD, PvdA, D66,CU en PvdD enthousiast over de FJAR. Het voorstel ligt bij Gedeputeerde Staten.

De FJAR zal twee toto vier keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de werklijst van Provinciale Statenvergaderingen staan.Het advies is belangrijk, maar niet bindend.

"De FJAR zorgt ervoor dat jongeren al voor ze mogen stemmen, toch hun stem kunnen laten horen. En het borgt dat het een plek krijgt in het besluitvormingsproces door hen te laten presenteren tijdens een Steatemerk", zegt Wendy Zuidema-Haans.