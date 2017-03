Frieschepalen neemt vernieuwde hoofdveld RWF in gebruik

Volgens voorzitter Elleke van der Velde voetbalt dat fijner. Bovendien is er laatst veel te doen geweest over de risico's van kunstgras.

Wensen

Voor de komende tijd heeft de club nog een paar wensen. RWF wil nu ook graag het trainingsveld aanpakken en is daarover in gesprek met de gemeente. Ook de clubaccommodatie is verouderd. De club zou het gebouw graag duurzamer willen maken, zodat de energiekosten omlaag kunnen. Wethouder Piet van Dijk van Opsterland verwacht dat de partijen hier in overleg wel zullen uitkomen. Zolang de partijen in onderhandeling zijn wil Van Dijk niet zeggen hoeveel geld de gemeente wil investeren in sportpark 'De Boskdobbe'.

Ambitie

Voetbalclub RWF heeft 230 leden. Het eerste team speelt in de vierde klasse op zaterdag, maar heeft de ambitie om te promoveren naar de derde klasse. In de eerste wedstrijd op het nieuwe hoofdveld wonnen ze zaterdag met 3-1 van VVK uit Groningen.