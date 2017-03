Isabelle Diks: "Het was een rollercoaster"

Het werk gaat zich voor Diks nu verplaatsen naar Den Haag. Ze is in goed Leeuwarder gezelschap met nieuwkomer Harry van der Molen (CDA) en oudgediende Aukje de Vries (VVD). Met zijn drieën zijn ze de Friese vertegenwoordiging in Den Haag. "Met elkaar gaan we de Friese belangen verdedigen."

Trots

Haar man Marc Jacobs is van de VVD, maar heeft wel op zijn vrouw gestemd. Hij is trots op Isabelle. "Ik denk dat de VVD en GroenLinks best met elkaar kunnen samenwerken."