De shorttrackploeg van Daan Breeuwsma, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Dennis Visser is vrijdagavond gehuldigd in café it Houtsje in Heerenveen. Vorige week wonnen ze goud op het onderdeel aflossing op het WK. De huldiging was georganiseerd door Afterskate, die binnen een week tijd met sponsoren het geld daarvoor bij elkaar gehaald.