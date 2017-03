Harkemase Boys speelt thuis gelijk tegen Jong FC Groningen

Harkemase Boys speelde zaterdag thuis gelijk tegen Jong FC Groningen. Het werd 2-2. De Boys hadden het vanaf het begin al moeilijk tegen Groningen, die had direct al een veldoverwicht. In de 20ste minuut viel de eerste goal, 0-1. En Groningen bleef drukken, de Boys hadden eigenlijk niets te vertellen. In de 30ste minuut verzilverde Groningen een penalty.

Harkemase Boys kwam na rust terug en in de 56ste minuut maakte Klaas Schotanus met een kopbal de aansluitingstreffer. In de 63ste minuut werd het gelijkspel door Jorco van Hezel.