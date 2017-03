VIDEO: Drukte bij kijkdagen spullen Mata Hari

Dit weekend zijn de kijkdagen van de veiling van Mata Hari-spullen. Die veiling wordt op 27 maart gehouden bij veilinghuis De Zwaan in Amsterdam. Op de veiling komen verschillende zaken onder de hamer. Zo is er een broche die Margaretha Zelle (1876-1917) vlak voor haar executie aan aan vriend mee gaf voor haar dochter. Ook is er een babyboek waarin ze de eerste stappen van haar zoon schreef. De belangstelling op de kijkdagen is groot.