Veertig mensen zingen nieuwe Hea!-lied in

In de grote studio van Omrop Fryslân is zaterdag het nieuwe Hea!-lied opgenomen. Veertig zangers en zangeressen van alle leeftijden kwamen naar Leeuwarden om de door Piter Wilkens geschreven tekst in te zingen. Ook zijn opnames gemaakt die gebruikt worden in de videoclip bij het lied. Luisteraars en kijkers hebben in de vorm van woorden en hele zinnen de ingrediënten voor het lied aangeleverd. De zangers zijn gekozen uit de honderden aanmeldingen die binnenkwamen.