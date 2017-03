Crone ziet ook voordelen in leegloop college Leeuwarden

Burgemeester Ferd Crone maakt zich geen zorgen over de voortgang van het college in Leeuwarden nu wethouder Isabelle Diks van GroenLinks Leeuwarden inruilt voor Den Haag. Volgens Crone is de periode tot de nieuwe verkiezingen kort en heeft het college de zaken goed op orde. In november wordt in Leeuwarden een nieuwe gemeenteraad gekozen. Dan komt er sowieso een nieuw college.