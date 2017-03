Botenverhuurder Friesland Boating in Koudum investeert twee miljoen euro in elektrisch varen. Het bedrijf zal elf oude 'narrowboats' verbouwen tot elektrische fluisterbootjes. Alle boten krijgen de naam van een van de steden van de Elfstedentocht. Hoe groter de stad, hoe groter de boot.

Het doel is dat mensen die de boten huren ook daadwerkelijk de Elfstedenroute varen. De eerste boot is al klaar en directeur Gerben Zwerver hoopt dat in 2018 de andere tien klaar zijn.