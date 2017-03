GroenLinks zoekt opvolger voor Isabelle Diks

Bij PAL GroenLinks zal de komende dagen worden bekeken hoe de opvolging geregeld gaat worden. De mogelijkheid bestaat dat er een wethouder uit de huidige fractie komt of iemand van buiten.

Er zijn wel een aantal mensen in 'the picture', maar concreet is er nog niets, zegt voorzitter van het partijbestuur van PAL GroenLinks Stefan Falke.

Voor Leeuwarden is het de derde wethouder in korte tijd die ze kwijtraken. Eerder heeft Thea Koster van het CDA het college van b. en w. verlaten voor een andere baan en ook Harry van der Molen van het CDA is in de Tweede Kamer gekozen.