Voorzitter PvdA Fryslân: "Tijd voor verjonging"

De PvdA-voorzitter van het gewest Fryslân, Henk Korthof, is niet verbaasd over het opstappen van Hans Spekman als partijvoorzitter van de PvdA, komende oktober. Volgens Korthof lag dit in de lijn der verwachting na het dramatische verlies van de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag.