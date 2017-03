Film Joodse bruiloft op Israëlische tv

De Joodse trouwfilm uit 1939 die in januari opdook, is vrijdagavond op de nationale tv van Israël geweest. In de reportage van bijna 14 minuten vertelt Andre Boers, een van de kinderen van het bruidspaar, over hoe de film tientallen jaren in een koffer heeft gelegen. Ook zijn de Leeuwarder Tora-rollen te zien, die in de oorlog waren verstopt voor de Duitsers. Ze zijn in 1965 naar Israël gebracht en daar liggen ze in de synagoge van Kfar Batya.