Twee mensen zijn vrijdag licht gewond geraakt bij een aanrijding met twee auto's in Heerenveen. De veroorzaker, een 91-jarige vrouw, reed door na het ongeluk. Zij kon later worden aangehouden. Haar auto was ook zwaar beschadigd. De vrouw heeft een verklaring afgelegd en moest haar rijbewijs inleveren. Volgens de politie was er geen drank in het spel.