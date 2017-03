Vrouwen SC Heerenveen verliezen met 2-1 van PSV

De vrouwen van SC Heerenveen hebben vrijdagavond verloren van PSV. Op Sportpark Skoatterwâld werd het 1-2. In de eerste helft gebeurde er niet veel. De stand bij rust was dan ook 0-0. Na rust werd de wedstrijd een stuk leuker. In de 56e minuut schoot Lewerissa de 1-0 binnen voor PSV.