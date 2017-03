Kramer en Ritsma niet eens met kritiek van ISU op Oranje

Volgens Dijkema zijn die een probleem voor het wereldwijde schaatsen. “Nederland loopt gewoon voor op de andere landen en in mijn optiek delen wij al te veel kennis. Er komt een keer een kentering en dan roept iedereen weer dat we te veel hebben weggegeven. Er zijn al allemaal reglementen geweest om het Nederland lastiger te maken”, zo zegt Kramer in Fryslân Hjoed.

Volgens Kramer heeft die maatregelen het omgekeerde effect. “Wat je uiteindelijk krijgt: Nederland heeft minder startplekken, de concurrentie in Nederland wordt dan nog groter en dus gaat het niveau alleen maar omhoog. Het wordt lastiger om je erbij te rijden, dus iedereen moet beter worden.”

Ook Rintje Ritsma is niet blij met de uitspraken van Dijkema. “Het is eigenlijk een negatieve insteek richting Nederland, terwijl het juist zo positief is dat het in Nederland zo goed gaat met het schaatsen. Ze moeten zorgen dat de andere bonden genoeg kennis krijgen en dat ze daar wat opstarten zodat de jeugd ook kan schaatsen.” Volgens Ritsma lopen de andere landen achter de feiten aan. “Sven zet een hoog niveau neer, maar dat zou een standaard moeten zijn voor iedereen. Ze hebben te lang gewacht om dat gat te dichten.”