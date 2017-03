Brand bij schoorsteen zorgt voor schade aan woning Drogeham

Een brand heeft vrijdag voor een hoop schade gezorgd aan een woning aan De Kromelle in Drogeham. Aan het eind van de middag brak de brand uit bij de schoorsteen in het rieten dak. De eigenaar is door de brandweer uit de woning gehaald. Hij was daar gebleven om zijn goederen te beschermen. Omdat hij rook in heeft geademd, is hij behandeld door ambulancepersoneel. De woning heeft rook- en waterschade opgelopen, er werd van binnen en van buiten geblust. Het is nog niet duidelijk of de bewoners vrijdagnacht terug kunnen.