De telefoonstoring bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek is weer opgelost. Het ziekenhuis was sinds tien uur vrijdagochtend telefonisch onbereikbaar op de vaste nummers door een storing van Ziggo. Om half vijf 's middags was de storing weer voorbij. Het ziekenhuis had het "noodplan bereikbaarheid" uit de kast gehaald en volgens een woordvoerder van het ziekenhuis heeft dat goed gewerkt.