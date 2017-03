Fitte selectie Heerenveen voor wedstrijd tegen Feyenoord

"In grote lijnen zal ik niks veranderen, maar het kan zijn dat ik op bepaalde posities wat ga veranderen." Heel veel meer liet Jurgen Streppel niet los over de opstelling tegen Feyenoord voor aankomende zondag. De Heerenveentrainer kan wel beschikken over een fitte selectie. Alleen Stijn Schaars zit nog niet bij de selectie. Schaars is al sinds december geblesseerd maar trainde deze week al weer mee. "Maar we doen het rustig aan. Hij trainde nog niet volledig mee en zondag komt nog te vroeg."