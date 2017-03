Mata Hari vroeg in brief om optreden in Nederland

Voor de Mata Hari-veiling van eind maart bij veilinghuis De Zwaan in Amsterdam is een bijzonder stuk opgedoken. Het gaat om een brief van Mata Hari zelf, waarin ze een optreden aankondigt in Nederland. De brief is uit 1905 en daarin vraagt ze aan een bekend uit Leeuwarden om een optreden voor haar te regelen in Den Haag. Het optreden is nooit doorgegaan, maar de brief is wel bijzonde.

Er zijn niet veel brieven van haar bewaard gebleven en al helemaal geen brieven die verband houden met Nederland. Wat de waarde is, is nog de vraag.