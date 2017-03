Wethouder schept beton voor nieuwbouw sporthal Dokkum

In Dongeradeel is jarenlang gediscussieerd over nieuwbouw of renovatie van de sporthal. Eerst wilde de raad dat de bestaande sporthallen zouden worden opgeknapt. B. en w. waren voor nieuwbouw op het Tolhuispark bij het zwembad. De raad heeft uiteindelijk ook voor die optie gekozen, omdat het goedkoper en beter is. Bovendien zijn sportfaciliteiten op deze wijze gecentreerd op één plek.

De nieuwbouw kost 4,5 miljoen euro. Als alles goed gaat, kan er in januari 2018 worden gesport in de nieuwe hal.