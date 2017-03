Kampioensskûtsje Engelina Smeltekop wordt verkocht

Het kampioensskûtsje Engelina Smeltekop doet dit jaar voor de laatste keer mee aan de kleine A-klasse van de IFKS. De hele bemanning stapt daarna over op een nieuw skûtsje, de Sterke Jerke. Dat komt volgend jaar uit in de C-klasse, de laagste klasse bij het Iepen Frysk Kampioenskip.

Het skûtsje is gekocht door Piter Kooi van Kooi Security. Hij en schipper Pieter-Jilles Tjoelker en twee bemanningsleden wilden al langer in de grote klasse zeilen. In Lemmer vonden ze een geschikt skûtsje. De Engelina Smeltekop komt te koop.