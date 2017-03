De Stellingwarver Skrieversronte heeft een Raod van Advies gekregen. Het bestuur van de stichting heeft de adviesraad ingesteld, omdat ze steeds vaker te maken krijgen met zaken die voor op het bestuurlijke vlak liggen. En dan gaat het vooral om zaken die in de toekomst spelen.

Om daarop in te spelen is er nu een Raod van Advies. Daar zitten zeven mensen in, waaronder het bijna oud-kamerlid Lutz Jacobi en oud-burgemeester Ype Dijkstra.