Isabelle Diks van GroenLinks toch naar de Tweede Kamer

Isabelle Diks van GroenLinks krijgt toch een zetel in de Tweede Kamer. Ze heeft zoveel voorkeurstemmen gekregen, dat ze recht op een zetel heeft. Ze heeft meer dan 20.000 voorkeurstemmen gekregen. Voor een zetel waren er ruim 17.000 nodig. Diks zat eerder in de Tweede Kamer, zij verving toen tussen 1 september 2007 en 1 januari 2008 Kamerlid Mariko Peters. Ze is sinds 2008 wethouder in de gemeente Leeuwarden.

Dit betekent dat de gemeente Leeuwarden nog een wethouder kwijtraakt.