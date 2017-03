Tytsjerksteradiel geeft een euro per inwoner aan CH2018

Tytsjerksteradiel stelt een euro per inwoner beschikbaar aan de organisatie van Culturele Hoofdstad. Het geld is bedoeld voor promotiemateriaal van CH2018. Ondernemers en organisatoren van de evenementen kunnen er gebruik van maken. De burgemeesters Crone van Leeuwarden en Van Bekkum van Smallingerland deden onlangs de oproep aan de gemeenten om een euro per inwoner te geven.