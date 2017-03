Vrijdagsmarkt: "Rutte heeft mij al genoeg gekost!"

"In de politiek zal weinig veranderen", klinkt het op de vrijdagsmarkt. "Omdat geen partij er écht bovenuit steekt." Sommigen waren blij met de uitslag: "Goed voor de economie, kunnen we mooi door", anderen zagen dat heel anders. "Ik baal ervan dat Rutte de grootste is geworden, die man heeft mij al genoeg gekost!" Dat Wilders niet de grootste is geworden, zien de meesten als een positief feit: "Na Trump en de Brexit hebben de mensen wel goed nagedacht." Maar er waren ook zorgen: "Dat Denk-verhaal, dat die Turken zich daar in verzamelen en achter Erdogan aan lopen. Dat kon nog weleens een groot probleem worden."