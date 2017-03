FIDEO: wat vinden kunstenaars eigenlijk van KH2018?

Bij Culturele Hoofdstad 2018 denk je al snel aan kunst en zo. Maar wat vinden Friese kunstenaars? De kunstenaars van Ateliergroep Nijlânsdyk in Leeuwarden laten kritische geluiden horen. Maar wat is die kritiek? En zijn ze wel betrokken bij CH2018? De collega’s van Finster op Fryslân maakten een ‘longview’ over de Ateliergroep Nijlânsdyk. Over hun mening over Culturele Hoofdstad 2018, maar ook over de toekomst fan hun ruimte. De vraag: wordt het een feest van iedereen of van de elite?