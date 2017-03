Jongeren met psychische klachten zoeken te laat hulp

Jongeren met psychiatrische klachten wachten vaak jarenlang voordat ze hulp zoeken. Hoe eerder in het leven in psychiatrische ziekte is ontstaan, hoe langer het duurt voordat jongeren aan de bel trekken.

Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen in samenwerking met GGZ Fryslân. Een minderheid van de jongeren met een psychiatrische ziekte krijgt professionele hulp. Mogelijk worden symptomen niet opgemerkt, zeggen de onderzoekers, omdat de omgeving er geen last van heeft.