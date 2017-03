Cambuur gaat vol voor winst tegen Volendam

Cambuur speelt zondag de topper in en tegen Volendam. Beide ploegen staan in de top vijf. Volendam heeft een punt (53) meer dan Cambuur (52). Volgens Cambuurtrainer Sipke Hulshoff gaan de Leeuwarders niet voor één punt naar Volendam, maar zal er vol voor de winst worden gespeeld. Cambuur doet dat in een 4-3-3-opstelling. Martijn Barto keert terug in de spits en achterin centraal staat Matthew Steenvoorden naast Robbert Schilder. Stefano Lilipaly, uitblinker tegen FC Oss, begint ook in de basis, evenals Xander Houtkoop.