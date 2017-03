Definitieve Friese verkiezingsuitslag: 1 CDA, 2 VVD, 3 PVV

In Fryslân heeft ruim 82% van de stemgerechtigden woensdag gestemd. Dat blijkt uit de definitieve uitslag. Het CDA is de grootste partij geworden in Fryslân, gevolgd door de VVD en de PVV.

De Partij van de Arbeid is na de verkiezingen de zevende partij in de provincie. Van de Friese kanidaat-kamerleden kreeg CDA-er Esther Hanemaaijer de meest voorkeursstemmen (8009, gevolgd door Harry van der Molen (7654), ook van het CDA.