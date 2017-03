GB: "Hoe gaat het met het werk aan het Europaplein?"

De fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van leeuwarden wil weten hoe het gaat met de herinrichting van het Europaplein. Eerder deze maand had de partij een inloopavond georganiseerd voor omwonenden. Die klaagden over scheuren in de muren en verkeersoverlast door de bouwwerkzaamheden.

Gemeentebelangen wil weten of het project op schema ligt en of de flats bij het Europaplein nog wel goed bereikbaar zijn. Verder vraagt de partij zich af of er boven in de flats trillingsmeters zijn geplaatst, net als op de onderste verdieping.