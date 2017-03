Politie achterhaalt gestolen auto in Amsterdam

De politie heeft vannacht in Amsterdam een auto in beslag genomen die donderdag was gestolen in Sneek. Politieagenten zagen de auto staan bij een tankstation, ze gingen erop af, maar toen ging de bestuurder er vandoor. Even verderop liet hij de auto achter en ging lopend verder. Hij kon echter snel gepakt worden. Een tweede verdachte stond nog bij het tankstation, beide mannen van 18 en 19 jaar zijn aangehouden.