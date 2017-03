Telefoonstoring bij Antonius Ziekenhuis

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek is sinds een uur of tien vanmorgen niet bereikbaar op de vaste nummers. Er is een storing van Ziggo. De medewerkers van het ziekenhuis kunnen zelf ook niet bellen met de vaste telefoon. Het ziekenhuis heeft het "noodplan bereikbaarheid" uit de kast gehaald. Dat betekent dat mensen die met het centrale nummer van het ziekenhuis bellen, automatisch worden doorgeschakeld naar een mobiel nummer. Dat geldt ook voor het nummer van de eerste-hart-hulp en andere belangrijke nummers.