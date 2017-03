GroenLinks wil garanties voor een veilige REC in Harlingen

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten wil weten of er op dit moment garanties zijn dat de afvalverbranding bij de REC in Harlingen veilig is. GroenLinks stelt vragen aan Gedeputeerde Staten, omdat Omrin als eigenaar een nieuwe vergunning heeft aangevraagd.

Aanleiding is de vaststelling dat de afvaloven 30% meer rookgas heeft uitgestoten dan in de bestaande vergunning is toegestaan. GroenLinks wil weten hoe die afwijking kon ontstaan en wie er verantwoordelijk voor is.