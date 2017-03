VIDEO: Onderkoelde ree weer losgelaten bij Beetsterzwaag

"Een dier dat weer beter is vrijlaten, dat is het mooiste van ons werk", zegt Hetty Sinnema van de Fûgelhelling. Vrijdagochtend verscheen er een mooi filmpje van de Fûgelhelling uit Ureterp op Facebook. Ze lieten een ree vrij, die twee dagen eerder was binnengebracht. Het beestje was onderkoeld uit het water bij Veendam gehaald. Waarschijnlijk had het dier een klap van een auto gehad en kon het daarom niet meer uit het water komen. Om de ree weer op te warmen is het dier naar de Fûgelhelling gebracht.