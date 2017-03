Business Contact Dagen in het WTC zijn vol: 350 bedrijven

De Business Contact Dagen Noord in het WTC Expo in Leeuwarden zijn uitverkocht. De dagen zijn op 21 en 22 maart. Er zijn rui9m 350 exploitanten, meldt de organisatie. Verspreid over twee h allen zijn 12 themapleinen, waar ondernemers zich presenteren. Verder zijn er verschillende sprekers zoals turner Herre Zonderland en Heerenveen-trainer Jurgen Streppel.

Er is dit jaar voor het eerst een duurzaamheidsplein en een financieringsplein.