Vakbond FNV: situatie bij Trajectum "onacceptabel"

Trajectum is een zorginstelling met zeven locaties in het noorden en oosten van het land en is bedoeld voor patiënten met ernstige gedragsproblemen of met psychiatrische klachten. Volgens vakbond FNV is de tijd van praten voorbij en moet de raad van bestuur nu in actie komen.

Tot nu toe zijn er volgens de vakbond geen structurele maatregelen genomen. Trajectum zegt dat er geen personeelstekort is. In Friesland heeft de zorginstelling locaties in Appelscha, Oosterstreek en Ravenswoud.