Dronken man springt in gracht

Een dronken man is donderdagavond door de brandweer uit de gracht aan de Oosterkade in Leeuwarden gehaald. Hij was er zelf in gesprongen. Eerder gedroeg hij zich vervelend tegen een paar vrouwelijke studenten. Daarna ging hij verderop op een brug liggen. De studenten waarschuwden de politie. Toen die eraan kwam sprong de man in het water. Omdat hij niet van plan was eruit te komen, werd de brandweer erbij gehaald. Die slaagde erin om hem uit het water te halen. Daarna is de man overgedragen aan de politie.