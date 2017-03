Ledenaantal KNKB loopt dramatisch terug: roer moet om

Het is vijf voor twaalf voor de kaatsbond KNKB. Gemiddeld zeggen ieder jaar zo'n 200 kaatsers hun lidmaatschap op. "De tijd is veranderd", zei directeur Geert Faber van de kaatsbond donderdagavond op de algemene ledenbijeenkomst van de KNKB. "Kaatsen moet 'gevonden' worden. De sporter is veranderd. Die heeft andere wensen. Daar zullen wij op moeten inspelen. Dat wordt dé uitdaging voor de hedendaagse bestuurders."

Toch is Faber strijdbaar: "Niets doen is geen optie. Wij moeten hiermee aan de slag."