De Friese shorttrackers die afgelopen weekend wereldkampioen werden op de relay, worden vrijdagavond gehuldigd in Heerenveen. Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Dennis Visser worden in café It Houtsje in het zonnetje gezet door team Afterpay, de gemeente Heerenveen en Sportstad Heerenveen. De huldiging is om 11 uur in de avond.