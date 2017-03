Studenten klaar voor stage op Tall Ship 'Christian Radich'

Ruim 50 derdejaars studenten van de Maritieme Academie in Harlingen zullen volgende week mee op de Christian Radich. Dat is een Noors Tall Ship van 63 meter lang dat gebouwd is als opleidingsschip. In het vierde jaar moeten de studenten een keuze maken tussen zeevaart of binnenvaart.

Om die keuze te kunnen maken zullen ze zes dagen met de Noorse bemanning allemaal klusjes doen aan boord. Zo krijgen ze een voorproefje van hoe het is om op een groot zeilschip te varen.