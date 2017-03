Harlingen onderzoekt de belangstelling naar 'tiny houses'

Harlingen zal gaan onderzoeken of er belangstelling is voor de zogenaamde 'tiny houses' in de gemeente. De gemeenteraad heeft het college van B. en W. daar donderdag opdracht voor gegeven. Naast de inventarisatie of er vraag is naar de tiny houses worden ook de mogelijke locaties van de tiny houses onderzocht. Een tiny house is een klein huisje, energiezuinig, duurzaam, maar toch met alles erin wat een mens nodig heeft.

In de gemeenten Tytsjerksteradeel en Leeuwarden worden naar alle vermoedens ook een aantal tiny houses gebouwd.