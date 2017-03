Vrijdagmiddag komen de acht gemeenten die samenwerken in Caparis weer bij elkaar. Begin maart ontstond een tweedeling nadat vier van hen - Leeuwarden, Achtkarspelen, Oost- en Weststellingwerf - bekend maakten dat ze per 1 april de groenwerkers van Caparis in gemeentelijke dienst zullen nemen.

De andere vier (Tytsjerksteradeel, Heerenveen, Opsterland en Smallingerland) voelden zich erg overvallen en ook de gemeenteraad van Leeuwarden had stevige kritiek op de wijze van communiceren.