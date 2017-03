Een van de rode bolwerken in Fryslân waar de Partij van de Arbeid altijd hoog scoorde, is Jubbega. Maar, ook daar heeft de partij bij deze verkiezingen heel veel verloren. Vier jaar geleden stemde nog 41% op de PvdA, woensdag haalde de partij 9% van de stemmen. Op bezoek in Jubbega op 'The Day After...'.