Een vrouw is donderdagavond in Oosterwolde gewond geraakt toen ze met haar auto ondersteboven in een parkeerlift terecht kwam. De hulpdiensten kwamen om de vrouw te helpen en ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Het is niet bekend hoe met het slachtoffer gaat. Ook is nog niet bekend hoe de auto ondersteboven in de parkeerlift terecht is gekomen. De politie doet hier nog onderzoek naar.