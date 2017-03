Kinderen reizen veel zelfstandiger met de OV-coach-app

In de gemeente Tytsjerksteradeel reizen veel meer leerlingen van het speciaal onderwijs zelfstandig naar school dan in de rest van het land. Zo'n 18% van de leerlingen die recht heeft op leerlingenvervoer, reist zelfstandig met de bus of trein, of pakt de fiets.

Dat is het resultaat van het project de digitale OV-Coach, waar de gemeente nu een aantal jaren mee werkt. Gemiddeld in Nederland ligt dat percentage op 9%.