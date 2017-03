Minste aantal Friezen sinds 15 jaar in de Tweede Kamer

Wordt de Friese stem nog wel gehoord in Den Haag? Dat is de vraag, nu Harry van der Molen (CDA) en Aukje de Vries (VVD) de enige twee Friezen zijn die in de Tweede Kamer komen. In de afgelopen drie regeerperiodes zaten nog gemiddeld zes Friezen in de Tweede Kamer. En dat terwijl het aantal Groningse Kamerleden is verdubbeld.