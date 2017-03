Leeuwarderadeel ook klaar met tellen: CDA is de grootste

Als laatste in Fryslân heeft ook de gemeente Leeuwarderadeel zojuist de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekend gemaakt. Het CDA is in Leeuwarderadeel als grootste partij geëindigd, gevolgd door de VVD en SP. De PvdA eindigde op de vierde plaats, vorige keer was die partij nog de grootste.

Ruim 85% van de inwoners van Leeuwarderadeel heeft gestemd. Het duurde lang voordat Leeuwarderadeel zijn uitkomst openbaar kon maken. De gemeente had te maken met fouten bij het tellen. Ook waren er problemen met de computer.