Auto in de brand gestoken: voorwaardelijke werkstraf

Drie jongens met een verstandelijke beperking die vorig jaar in Wijnaldum een auto in brand staken, hebben een voorwaardelijke werkstraf gekregen. Ook moeten ze de eigenares van de auto een schadevergoeding betalen. De jongens hadden de auto voor de lol in brand gestoken. Eerder die dag hadden ze op andere plaatsen ook al vuurtjes gestookt. De jongens zaten in een woongroep in Pietersbierum, maar kregen daar te veel vrijheid. Ze zijn intussen overgeplaatst naar andere woongroepen.