Politie zoekt eigenaren van geboortelepels

De Leeuwarder politie zoekt nog steeds de eigenaren van drie zilveren geboortelepels. Die kwamen tevoorschijn bij twee verdachten, die werden aangehouden na een woninginbraak. Het duo had veel gestolen goederen in hun bezit. Het meeste is inmiddels terug bij de eigenaren, maar van de lepels heeft de politie de eigenaren nog niet gevonden.

In één van de lepels staat: "Arend Gerrit Oosterhuis geb. den 15 octoer 1626". Wie weet van wie de lepels zijn kan contact opnemen met het Woning Inbrakenteam Fryslân via telefoonnummer 0900-8844.